Esfender Korkmaz: Bu politikasızlık devam ettikçe daha çok kanatıyor

TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranı, zengin-fakir gelir gruplarının ortalama harcamaları üstünden hesap ediliyor. Gerçekte gelir gruplarının harcama sepeti bileşimi farklıdır. Söz gelimi; düşük gelir grupları ve sabit gelirlilerin harcama sepetinde gıda harcamaları ve kiranın payı daha yüksektir.

Emekli, memur ve işçi maaş ve ücretleri yıllık TÜFE’ye göre artırılıyor. Oysa ki gıda fiyatlarının daha çok artması nedeni ile mutfak enflasyonu daha yüksektir. İşçi-memur ve sabit gelirlilerin maruz kaldıkları enflasyon daha yüksektir. Bu nedenle bu kesimin satın alma gücü düştü ve yoksullaştılar.

Bu durumda Türkiye’de TÜİK geçinme endeksi hazırlamadığı ve düzeltme bu endekse göre yapılmadığı için, işçi, memur ve emeklinin satın alma gücü sürekli düşecek ve yoksullaşma devam edecektir.

Geçmiş yıllarda bazı politikalar, söz gelimi cari açık sürdürülemez derdik. Şimdi ise bu politikasızlık, hem toptan sürdürülemez, hem de devam ettikçe daha çok kanatıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı