Esfender Korkmaz: Bu karar dolaylı yoldan faizleri artırmak demek

Kur korumalı mevduat bir delinin kuyuya attığı taştır. Şimdi ekonomi yönetiminde her kurum, her yetkili bu taşı çıkarmaya çalışıyor.

Pazar günü Merkez Bankası bu nedenle dört tebliğ yayınladı.

1.Kur korumalı döviz tevdiat hesabını, hesap sahibi isterse dönüşüm kuru üstünden TL’ye çevirebilir.

2.Altın hesaplarından Türk Lirası mevduata geçiş desteklenecek.

Bankalar tasarruf sahibinin, kur korumalı mevduat hesabından veya altın hesabından TL mevduat hesabına geçişini sağlamak için, ancak hâlihazırda verdikleri mevduat faizinden daha yüksek faiz vererek onları ikna edebilirler.

Birincisi… Bu karar dolaylı yoldan faizleri artırmak demektir.

İkincisi… Dönüşümü teşvik etmek için TL’ye geçiş, dönüşüm kuru TL satış fiyatından olabilir. O zaman da kur artışına neden olur.

Esfender Korkmaz’ın yazısı