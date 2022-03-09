Esfender Korkmaz: Bu kadar kırılganlık elbette kriz yaratacak

Hiper enflasyona gidiş yalnızca arz-talep dengesi ve tekelci piyasa yapısı ile açıklanamaz. İktidara olan güvenin dip yapması da aynı zamanda toplumda panik yarattı. Bu panik hem TL’ye olan güvenin daha da düşmesine ve hem de enflasyonun tırmanmasına neden oldu.

Aslına bakarsanız, AKP iktidar olduktan sonra bir süre IMF’nin güçlü ekonomiye geçiş programına sadık kaldı. İşler tam rayına girerken, iktidar sıcak para serabına kapıldı… Bu nedenle Türkiye önce kırılgan beşli içine girdi, sonra dünyanın en kırılgan ülkesi ilan edildi. Böylece ekonomide bugünkü krizin temeli atılmış oldu.

TÜFE endeksini 2002 Mart ayında 100 alırsak, 2022 Mart ayında 1,088’e yükseldi. Aynı tarihler içinde, dolar 1,36’dan 14,08’e, altınının gramı 12,84 liradan 935,76 liraya çıktı. Bu kadar kırılganlık elbette kriz yaratacaktır.

Dahası, Dünya-Global Ekonomi enflasyonsuz ve düşük işsizlik yılları yaşarken, bizde enflasyon ve işsizlik kronikleşti.

Esfender Korkmaz’ın yazısı