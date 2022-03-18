Esfender Korkmaz: Bu iş sürdürülemez

Dünyanın en pahalı karayolları ve köprüler nedeni ile navlun maliyetlerinin fiyatlara yansıması ve Türkiye’de gıda fiyatlarının artması kaçınılmazdır.

Dahası, Sayıştay raporlarından KÖİ sözleşmeleri Meclis ve Sayıştay denetiminden kaçırıldı. Şaibe oluştu. Kamu-Özel İşbirliği ile yapılan yatırımlardan kimin ne pay aldığını bilmiyoruz.

Kamu Özel İşbirliği yatırımları uygulamada 84 milyon insanımızı vesayet altına aldı. Bundan sonra hepimiz ve devlet bütçesi Kamu Özel İşbirliği müteahhitlerine ve arada olanlar varsa onlara çalışacağız. Bu iş sürdürülemez. İyi mi-kötü mü tartışma zamanı bitti. Bir an önce kurtulmamız gerekir.

Ahmet Cevdet Paşa’nın dediği gibi; “Def’i mazarrat, celbi menfaatten yeğdir.”

Esfender Korkmaz’ın yazısı