Esfender Korkmaz: Bu fiyat artışları, iktisat mantığı içinde izah edilemez

Ananas ithal ediliyor. Geçen sene 2020, Şubat başında, dolar kuru 7,14 idi. Bu sene 13,65 oldu. Yani dolar kuru bir yılda yüzde 191 oranında arttı. Geçen sene Şubat başında tek bir ananasın fiyatı 14 liraydı. Bu sene aynı tek ananasın fiyatı 39 lira oldu. Yüzde 271 oranında arttı.

Bilinen bir pastaneye sordum, üç ay önce 98 lira olan baklava kilo fiyatı, şimdi 146 lira olmuş. Baklava fiyatı üç ayda yüzde 149 artmış. Baklavayı ithal etmiyoruz.

Bu fiyat artışları, iktisat mantığı içinde izah edilemez. Demek ki hükümet ve toplum panik içindedir. Hükümet fahiş fiyat artışı karşısında, ne yapacağını bilemiyor. Üretici ve satıcı da fiyatlar daha da artacak ve bu nedenle malımı aynı fiyatla yerine koyamam diye panik içinde fiyatları artırıyorlar.

Hükümetin panik içinde olduğu çok açıktır. Çünkü ”sorunu biliyoruz” diyor ve fakat istikrar önlemleri almıyor veya alamıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı