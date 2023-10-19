Esfender Korkmaz: Bu bütçeyle çıkış yolumuz yok

AKP Hükümetleri 2008 yılına kadar İMF programlarını uyguladı. 2004 yılında bütçe açığının GSYH’ oranı yüzde 5 idi. 2009 krizinde 5,2 oldu. Ama diğer yıllar yüzde 3 altında kaldı. Şimdi; 2024 bütçesinde öngörülen yüzde -6,4 oranı yüksektir.

Bu kadar açık hükümetin mali disiplin politikasının çalışmadığını gösteriyor.

Hükümet bu açığı devlet iç borçlanma senedi(DİBS) çıkararak içerden borçlanacak. Ancak eksi reel faiz olduğu için devlet hem borç alacak, hem de eksi reel faiz kadar enflasyon vergisi alacak demektir. Ne var ki , bankalar bu senetleri almaya zorlanıyor. DİBS faizleri, gösterge faizi dahil bankaların fon sağlama maliyetinin altında olduğu sürece, bankaların riskleri artıyor.

Bütçe açığının artmasının bir nedeni, kamu özel işbirliği nedeni ile müteahhitlere her yıl gelir farkı verilmesidir. Bu fark bütçeleri ipotek altına aldı.

Esfender Korkmaz’ın yazısı