Esfender Korkmaz: Bu alanlarda konut fiyatlarında artış yavaşlayacaktır

Konut fiyatları bundan sonra nasıl seyreder?

Pandemi nedeni ile son iki yılda sayfiye yerlerinde arsa fiyatları ve müstakil evlerde fiyatlar üç kat arttı. Artık Pandemi etkisi zayıfladığı için bu alanlarda konut fiyatlarında artış yavaşlayacaktır.

Ayrıca işyerleri ve konut fiyatları Türk Ticaret Kanunu gereği 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yapılıyor.

Söz gelimi Mart 2022 ayında enflasyon TÜFE olarak 54,44 oldu. Ama kiralar 12 aylık TÜFE ortalaması olan yüzde 25,98 oranında arttı. 12 aylık ortalama TÜFE’nin yıllık TÜFE’ye ulaşması enflasyon düşmeye başlarsa mümkün olur.

Kira gelirlerinin düşmesi, tasarruf amacı ile gayrimenkule olan talebi düşürdü.

Türkiye genelinde, 2022 yılında eğer yeni kur şokları olmazsa, konut fiyatları enflasyon kadar artar. 2023 başından Haziran seçim ayına kadar siyasi iktidar konut kredisi ve konut desteği verir. Satışlar ve fiyatlar artar. Ama olağanüstü bir durum olmazsa enflasyondan sonra reel artış yüksek olmaz.

Esfender Korkmaz’ın yazısı