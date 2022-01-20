Esfender Korkmaz: Böyle giderse Türkiye, tarihindeki en yüksek ekonomik bunalımı yaşayacak

Türkiye 2018 kur şokundan beri, kur-enflasyon-kur çıkmazına girdi. Ama bu kriz 1994 veya 2001 krizlerinde olduğu gibi, günlük değil, uzun dönemli sürünen bir krizdir. Böyle olmasının nedeni, dalgalı kur politikasıdır. Ani kriz olmadığı için de hükümet işin ya farkında değil, ya da elinden bir şey gelmiyor. Oysa ki ani krizlerde iktidarlar istikrar önlemi almak zorunda kalırdı.

Bugünkü krizin etkisi zamana yayılıdır. Yüksek enflasyon, üretimde daralma ve düşük büyüme, gelir dağılımında bozulma artarak devam ediyor. Bunun içindir ki daha tehlikelidir.

Böyle giderse, Türkiye 1930 dünya buhranı dahil, tarihinde en yüksek ekonomik bunalımı yaşayacaktır. Böyle gitmesini ancak erken seçim veya IMF önler.

Esfender Korkmaz’ın yazısı