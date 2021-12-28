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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Böyle bir sistemin çalışmayacağını bilmek için iktisatçı olmaya gerek yok

Enflasyonun çok yönlü nedenleri vardır. Bunların başında ekonomi yönetiminin politikaları gelir. Serbest piyasada tam rekabet şartları hiçbir zaman oluşmaz. Bunun için hükümetlerin rekabetin önünü açması gerekir. Bunun yolu da istikrar politikaları uygulamaktır. Bu günkü siyasi iktidar önce devleti dışladı, sonra piyasayı başı bozuk bıraktı, sonra da tehditle, marketlere ceza keserek ve polisiye önlemlerle fiyat artışlarını çözmeye çalışıyor.

Böyle bir sistemin çalışmayacağını bilmek için iktisatçı olmaya gerek yoktur.


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