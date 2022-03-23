Esfender Korkmaz: Başkanlık sistemi sıcak parayı bile korkuttu

AKP iktidarı bu akılla ekonomiyi yönetemez. Bir ara yüksek oranda sıcak para girdi ve ekonomide serap etkisi yaptı. Ama iktidar başkanlık sistemi sıcak parayı bile korkuttu ve kaçırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP’nin Şanlıurfa İl Danışma Meclisi’nde; ekonomiyi konuşurken “Bayrak yere inmeyecek… Ezan susmayacak”diyor.

Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir yurttaş ülke bayrağının yere ineceği ihtimalini düşünmez. Bakanın endişesi mi var? Eğer varsa bu endişenin kaynağı olarak acaba kendi yanlışlarını mı görüyor?

Esfender Korkmaz’ın yazısı