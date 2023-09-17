Esfender Korkmaz: Avrupa Birliği başka bahara kaldı

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 2022 Türkiye raporunda; “Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu şartlar içinde, AB’ye katılım süreci yeniden başlatılamaz” deniliyor. Raporda yer alan Demokrasi, yargı bağımsızlığı ve yolsuzluk başlıkları dikkat çekiyor.

Demokrasi;

Raporda “Türkiye’de demokratik gerileme ve derin siyasi kutuplaşma ve sivil toplum ortamındaki ciddi gerileme devam etmiştir. Sivil toplum sürekli baskıya maruz kalmış ve ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü kısıtlanarak özgür hareket alanı daraltıldı.” deniliyor.

Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı;

Yine 2022 Türkiye raporunda; “Hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı, AB’nin kurucu değerleri arasında yer almaktadır. Mevzuat ve uygulamada temel haklara saygı, etkili (bağımsız, kaliteli ve etkin) bir yargı sistemi ve yolsuzlukla etkili mücadele çok büyük öneme sahiptir.” Deniliyor.

Bu çerçevede; Türkiye’de yargıya siyasi baskı olduğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmadığı, gazeteciler, yazarlar, avukatlar, akademisyenler ve insan hakları savunucularının faaliyetlerine ve eleştirel seslere yönelik geniş kapsamlı kısıtlamalar yapıldığı, muhalif politikacıların yargılandığı belirtiliyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı