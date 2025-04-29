Esfender Korkmaz: Asgari ücretli 11 kofanaya çalışıyor

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Kofana lüferin biraz büyüğüdür. Daha büyüğüne sırtı kara denilir. İnternetten sipariş verirseniz, bir kofana 1950 liradır. Asgari ücret 22 bin 105 liradır ve asgari ücretle çalışan birisi, bir aylık ücretleri ile ancak 11 kofana satın alabiliyor. Başka bir ifade ile asgari ücretli bir ay boyunca 11 kofanaya çalışıyor. Aynı asgari ücretli ailesi dört kişi ise ve kazara bir balık lokantasına giderse bir öğün yemek için bir aylık ücretini vermek zorundadır.

Asgari ücretli için balık lokantası ve lüks lokantalar yasak mekanlar iken, şimdi bu mekanlara eskisinden daha fazla müşteri gidiyor. Bunun bir nedeni zenginlerin daha zengin, yoksulların daha yoksul olması, bir diğer nedeni ise yeraltı ekonomisinin ve rüşvet müessesesinin yaygınlaşmış olmasıdır. Bir ülkede yoksulluğun artması ve gelir dağılımının aşırı bozulması ekonomik ve sosyal istikrarı bozar. Söz gelimi; Geçim derdine düşen çalışanların verimliliği düşer. Düşük verimlilik maliyet ve fiyat artışı demektir. Lüks mal üretimi ve kitlesel mal üretimi olarak ikili piyasa yapısı oluşur. Kapasite kullanım oranı düşer.

Ekonomik ve sosyal istikrar için önce iktisatçıların sahaya inmesi gerekir. Ekonomik ve sosyal planlama yapılması gerekir. İstikrar programı hazırlanması gerekir. Daha da önemlisi demokratik ve hukuki güven alt yapısının oluşturulması gerekir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı