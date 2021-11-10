Esfender Korkmaz: Artık TL iflah olmaz

Dünyada döviz kurlarının bu kadar kırılgan olduğu bir ekonomi daha yoktur. Bu kırılganlığın tek nedeni siyasi iktidarın ekonomiyi kendi gündemine göre ve günübirlik kararlarla yönetmesidir.

Bundan sonra TL’nin dikiş tutması için dalgalı kur politikasını değiştirmek, yarı sabit kur rejimine geçmek, Merkez Bankası yasasını değiştirmek, bankaya bağımsızlık vermek ve ayrıca bankanın TL yanında kur’u da gözetmesini sağlamak gerekir. Elbette diğer iktisat politikaları ve maliye politikası ile para politikasının da uyumlu yapmak gerekir.

Bunları bugünkü iktidar istese de yapamaz. Çünkü o zaman popülizmden gelen yüzde 30 dolayında oyunu da kaybeder.

Nerden bakarsak bakalım; ekonomi kendi kendini onarma gücünü kaybetti. Siyasi iktidarın bu günkü anlayışı içinde TL’de de istikrar bekleyemeyiz.

Esfender Korkmaz’ın yazısı