Esfender Korkmaz: Altın ve gayrimenkul güvenilir yatırım araçları olarak kalacak

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2004 şubat ayı ile 2025 Şubat ayı arasında geçen bir yılda, Külçe altın dışında tüm finansal yatırım araçları reel kayıp getirdi.

Son bir yılda BİST 100’ün reel getiri oranı eksi 22,73 olurken, altının reel getiri yüzde 19,17 oldu. İki finansal yatırım aracı arasında reel olarak 41,83 puan fark varsa, ekonomi aşırı kırılgandır. Ekonomi yönetimi başarısızdır. İktisadi istikrar kaf dağının arkasında demektir…

…Altının bir yıllık reel getiri oranı yüzde 19,17 oldu. Dünyada Putinler ve traumph’lar olduğu sürece dünya huzur bulmayacak. Kağıt paraya güven kaybı artacak. Altın ve gayrimenkul güvenilir yatırım araçları olarak kalacaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı