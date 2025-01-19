Esfender Korkmaz: 2025'te konut fiyatları ve kiralar ne olur?

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2025 yılında enflasyon düşse de, önemli olan konut fiyatları ve kira artışlarının enflasyonun altında kalmasıdır. Yani balonun sönmesi için konut fiyatlarında 2024 yılında olduğu gibi, reel düşüş olması gerekir.

Öte yandan peşin söylemek gerekirse, konut fiyatları için dünyada ve Türkiye’de normal ekonomik koşullar doğrultusunda tahmin yapılabilir. Maalesef Türkiye’de Hükümetin ve ekonomi yönetimin kafasında ne var bilemiyoruz? Söz gelimi Sayın Cumhurbaşkanı yeniden düşük faizi dillendirmeye başladı.

2025 yılında, Merkez Bankası tekrar eksi reel faize geçerse, TL’den kaçış gayrimenkule talebi artırır. Ayrıca eksi reel faizde, ucuz olduğu için gayrimenkule talebi artırır.

Siyasi riskler var. Erken seçim ilanı, 2022 de olduğu gibi kara para aklama nedeni ile gayrimenkule talebi artırır.

Demokrasi, hukuk ve güvende kan kaybı nedeni ile yabancının gayrimenkul talebi azaldı. Fiyatları düşme yönünde etkiler.

Finansal riskler artma eğilimindedir. Bu durumda da gayrimenkule talep artar.

Gayrimenkul fiyatları hala çok yüksektir. Bu balon fiyatların daha da artmasını engelliyor.

Harmanlarsak; 2025 yılında konut artışları TÜFE’den yüksek olmayacaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı