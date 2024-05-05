Esfender Korkmaz: 2024 yıl sonu enflasyonu için düşme olasılığı zayıf

1.Tasarruf ve yatırım kararı için, İktisadi ajanların MB enflasyon tahminine güvenmeleri gerekir.

Ama 2003 yılından beri, MB önce kapalı enflasyon hedeflemesine gitti, sonra açık enflasyon hedeflemesine gitti, her sene de kendi hedefini bıraktı TÜFE tahmini yaptı. Hiçbir sene de enflasyon hedefi ve tahmini tutmadı. Zannediyorum, MB yönlendirmek amacıyla düşük tahmin yapıyor ve fakat tutmayınca da MB’e olan güven düşüyor. Bu defa enflasyon beklentisi de artıyor.

2. Kamuoyunda TÜİK’in enflasyonu düşük gösterdiği algısı oluştu.

Nisan ayında, TÜİK yıllık TÜFE oranını yüzde 69,8 olarak açıkladı ve fakat yarı kamusal bir kurum olan İstanbul Ticaret Odası benzer geçinme endeksini yüzde 78,81 olarak açıkladı. Arada 10,31 puan fark var.

3. TÜİK’in açıkladığı Nisan ayı yıllık çekirdek enflasyon yüzde 72,72’dir. Bu oran yıllık TÜFE oranı yüzde 69,80 üstündendir.

Çekirdek enflasyon, işlenmemiş gıda ürünleri gibi tabiat şartlarına bağlı ürünler, enerji ve altın gibi fiyatı yurt dışında oluşan mallar ile yüksek vergili oldukları için içki ve tütün gibi malların fiyat artışlarını çıkardıktan sonraki TÜFE (B)’dir.

Çekirdek enflasyon, enflasyon direncini ve enflasyon trendini daha net gösterir. Yıllık çekirdek enflasyonun; yıllık TÜFE’den daha yüksek olması, enflasyonun direndiğini ve artacağını gösterir.

4.Yeni kadrolar güven vermedi.

Merkez Bankası Başkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı, krizi çözmek amacıyla 2023 Haziran ayında atandılar. Atandıkları ay TÜFE oranı 38,21 oldu. Sonraki aylar TÜFE devamlı arttı. 2024 ilk 4 ayda geçen seneden yüksek oldu.

Esfender Korkmaz’ın yazısı