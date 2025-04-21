Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı saldırı: Dört sanığa ikişer kez müebbet hapis cezası

Esenyurt’ta tekel bayisinde iki kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada dört sanığa ikişer kez müebbet hapis cezası verildi.

Fotoğraf: X / Ekran görüntüsü

28 Temmuz 2023’te Esenyurt’ta bir tekel bayisine giden dört şahıs, burada bir süre ‘tartıştığı’ Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen’e (21) ateş etmişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili savcılığın iddianamesinde saldırının failleri Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet ve ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13’er yıldan 20’şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.

Bugün Bakırköy 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyeti dört sanığı ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Yusuf Erzen’i ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan da dört sanığa 11’er yıl hapis cezası verildi.

Sanıklar Tarık ve Azat Özer’in ayrıca ‘ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma’ suçundan birer yıl altışar ay hapisle cezalandırılması kararlaştırıldı.

Tutuksuz sanıklar Nimetullah Özer, Hüsamettin Ahmetoğlu, Adem Kılıç ve Erdal Adıyaman’sa ‘suçluyu kayırma’ suçundan birer yıl altışar ay hapis cezası aldı.

İki tutuksuz sanık ‘suçluyu kayırma’ suçundan beraat etti.