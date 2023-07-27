Esenyurt’ta kaza: Bir ölü, bir yaralı

Esenyurt TEM Otoyolu Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Esenyurt’ta trafik kazasında 1 kişi öldü

Bahçeşehir istikametinde seyreden Muharrem Kuru idaresindeki 34 YJ 9816 plakalı sebze yüklü kamyon, bilinmeyen nedenle bariyerleri aştıktan sonra diğer yöne geçerek devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen kamyonun sürücüsü Muharrem Kuru hayatını kaybederken yanında bulunan Hayrettin Can yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.