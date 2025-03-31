Esat Aydın: Türkiye'de bir kez daha, bir marketin sahibi kimdir sorusu politikleşiyor

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Ne zaman ki bu istikrar, siyasal değil ekonomik saiklerle sarsılır, ne zaman ki halk cüzdanını kapatır, işte o zaman birileri gerçekten telaşlanır. Son günlerde Türkiye’de yükselen boykot çağrıları bu telaşın izdüşümüdür. Boykot, doğrudan paranın yönünü, sermayenin devinimini, tüketimin ideolojik kodlarını hedef alan bir iradedir. Boykot, bir örgütlenme biçimidir. Gücünü, şiddetten değil, şiddetsizliğin yıkıcılığından alır. Sessiz ama keskin, görünmez ama sonuç alıcı… Tam da bu yüzden bu kadar korkutucudur. Çünkü rejim, iktidarını piyasa ile tahkim eder. Çünkü para, iktidarın şah damarıdır. Çünkü bu rejimi ayakta tutan, sermaye düzeninin süregiden istikrarıdır.

Büyük sermaye grupları, yandaş ihalelerle büyütülen holdingler, devletin reklam pastasından beslenen medya organları…hepsi bu sistemin çarklarıdır. Bu çarklara akan para, ekonomik olduğu kadar, politik bir bağlamdır. Ve boykot, bu bağlamı kesintiye uğratır. Bu halk, neyin ne olduğunu biliyor. Hangi markanın hangi cenahın aparatı olduğunu, hangi haberin hangi merkezden servis edildiğini, hangi ürünün hangi ideolojik düzenin parçası olduğunu okuyor, anlıyor, çıkarıyor. Türkiye’de bir kez daha, bir marketin sahibi kimdir sorusu politikleşiyor. Tüketim, apolitik bir gündelik pratikten çıkıp, siyasal aidiyetin sahasına giriyor.

Para akışının kesilmesi, sadece market sahibini değil, o marketin reklamını alan medyayı, onun yatırımcısını, onun bankasını, onun inşaatçısını da etkiliyor. Yani mesele, hangi sermaye grubunun hangi ideolojik aygıtla bütünleştiği; hangi paranın hangi baskı düzenine nefes verdiğidir. Ve bu para akışı kesildiğinde, o düzenin nefessiz kalışıdır. Bu yüzden rejimi ayakta tutan sermaye bloklarının tamamı bu dalgadan korkuyor. Çünkü orada, bir düzen reddediliyor. Zira halkın “almıyoruz” diye başlayan sözü, iktidarın iktisadi zeminini hedef alan gerçek politik reflekse dönüşüyor. Ve boykot, politik bir farkındalığa evrilince, işte tam da o zaman, devran çatırdıyor.

Esat Aydın’ın yazısı