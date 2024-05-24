Esan Eczacıbaşı EBRD’den 50 milyon dolar hibe alacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş.’ye 50 milyon dolar (yaklaşık 1.6 milyar lira) hibe verecek.

Esan Eczacıbaşı.

Solarquarter’ın haberine göre EBRD, vereceği hibeyle şirketin Balıkesir’deki polimetal madeninin kaynak ve enerji verimliliğini iyileştirmeyi amaçlıyor.

EBRD doğal kaynaklar direktörü Natalia Lacorzana şöyle konuştu: “Madencilik sektörünün karbonsuzlaşması ve temiz enerji dönüşümünde kullanılan metallerin üretimini teşvik etmeyi amaçlayan bir şirket olan Esan’la finansman anlaşmasını imzalamaktan memnuniyet duyuyorum.”

Madencilik sektörünün geleneksel olarak erkek egemen yapısı göz önüne alındığında, EBRD’nin desteğiyle şirket, eğitim ve istihdamda cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için de çalışacak.

Eczacıbaşı Holding CEO’su Atalay Gümrah, “Madencilik sektöründe dönüşümün öncüsü olarak, sektörümüzde verimliliği ve sürdürülebilirliği teşvik etmek için yeni teknolojileri kullanan bir yatırımda EBRD ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.