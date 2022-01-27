Erzurum’da çığ altında kalan iki kişi hayatını kaybetti

Erzurum’un Horasan ilçesinde çığ altına kalan iki işi hayatını kaybetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu uyarısı yapılmıştı.

Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi’ne 5 kilometre uzaklıktaki 15 haneli Çayanyurdu mezrasının su deposunda, su azalınca bölge halkı çalışma başlattı. Mezrada oturan iki akraba Abdullah ve Cüneyt Aktaş, depoya su sağlayan kaynağı kontrol ederken, tepeden kopan kar kütlesi üzerlerine düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Kadıcelal Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Demir şunları söyledi: “Mezradaki depoya su az geliyormuş. Abdullah ve Cüneyt Aktaş, suyun kaynağında inceleme yapmak isterken üzerlerine çığ düşmüş. Son günlerde artan yağış sebebiyle mezraya giden yol kapalı. İş makineleriyle açılmak istense beş altı saat sürer. Bölgeye ya helikopter ya da paletli kar üstü araçla ulaşım sağlanabilir.”

Daha sonra konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, iki kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.