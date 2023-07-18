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Yaramazlara biraz batar!

Erzurum’da 4 büyüklüğünde deprem

Erzurum’da saat 3:27’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’ın aktardığına göre, merkez üssü Erzurum’un Köprüköy ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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