Erzurum’da 4 büyüklüğünde deprem

Erzurum’da saat 3:27’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın aktardığına göre, merkez üssü Erzurum’un Köprüköy ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Yaramazlara biraz batar!
Erzurum’da saat 3:27’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın aktardığına göre, merkez üssü Erzurum’un Köprüköy ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’a Togg hediye etti.
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Erzurum’da saat 3:27’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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