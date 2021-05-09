Ertuğrul Özkök: Türk ailesi Ortadoğu’dan Avrupa yakasına taşınıyor

Türkiye İstatistik Kurumu geçen hafta öyle rakamlar açıkladı ki…

Sosyolog yanım ameliyatlı iki gözümü faltaşı gibi açtı.

Reklam

Türkiye’de aile yapısı ile ilgili yıllardır hâkim olan görüş neydi?

– Muhafazakâr aile yapısıdır…

– Çekirdek aile güçlü ve geniştir…

Reklam

– Aynı yastığa baş koymanın meşru kuralı evliliktir…

– Ortalama çocuk sayısı yüksektir…

– Türk ailesi bu özellikleri ile tipik bir Ortadoğu ve Müslüman ülke ailesidir.

İstatistik kurumumuz geçen hafta ilk defa bu yaygın görüşü yıktı…

Aşağıda okuyacağınız rakamları alın ve Ortadoğu ülkelerinin aynı rakamları ile karşılaştırın. (Tabii bulabilirseniz böyle rakamlar.)

Bir de aynı rakamları Balkan ülkelerinin ve öteki Avrupa ülkelerinin rakamları ile karşılaştırın.

Sonuç şudur:

Türk ailesi, yapısı ve tarzı artık ile artık tamamıyla Avrupa yakasına taşınmıştır.

Türkiye’deki siyasi partiler bundan böyle Türk toplumunun aile yapısındaki değişimi iyi okumak zorundadır.

Şehirleşmiş Türk ailesi, artık Türkiye’nin siyasi görünümünü de etkileyecek bir değişime uğramıştır.

Ertuğrul Özkök’ün yazısı