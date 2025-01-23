Ertuğrul Kürkçü: İkinci Dünya Savaşı'nda yok edilen Hitler'in küllerinin ABD emperyalizmine can suyu olması

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Eski genelkurmay başkanı General Milley’in “iliklerine kadar faşist” diye nitelediği Trump’ın ne Kürtler ne Türkiye ne de TSK operasyonları konusunda doğruyu söylemediği açık. Erdoğan’a 2018 ve 2019 operasyonları için yol veren Trump’ı durduran, TSK operasyonlarının IŞİD ile savaşa zarar verdiğini düşünen kendi generalleriydi. Trump şimdi onları divanı harbe verip vermemeyi tartışıyor.

İkinci Dünya Savaşı’nda ABD, Sovyetler Birliği, Fransa ve İngiltere ittifakıyla yok edilen Hitler’in küllerinin ABD emperyalizmine can suyu olması Nietzche’nin tabiriyle “Bir canavarla savaşan, kendi canavarlaşma tehlikesiyle karşı karşıyadır” sözünün en kötü tarihsel örneği olurdu.

Trump’ın ikinci dönemi, büyük bir mücadele çığırı açıyor. Faşizmin Amerika’nın “aşikâr kader”i olup olmayacağı, Trump’ın ABD’nin demokratik gelenekleri ve mirasına karşı başlattığı saldırıya ABD halkları ve kurumlarının ne kadar direneceği kadar, onun küresel ittifaklarına karşı yerel direnişlerin de gücü ve direnişine bağlı olacak.

Ertuğrul Kürkçü’nün yazısı