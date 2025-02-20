Ertuğrul Kürkçü: ABD'nin 'Asya'ya dönüş'ü, Avrupa'yla ilişkilerin zayıflatılması anlamına geliyor

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Bu değişimin altında yatan birkaç temel dinamiğin başında küresel yeniden güç dizilişinde ABD’nin stratejik ilgisinin birincil olarak gitgide daha çok Çin’e odaklanması var. ABD’nin bu “Asya’ya dönüş”ü, Avrupa’yla, askeri taahhütler başta olmak üzere ilişkilerin zayıflatılması anlamına geliyor.

ABD’nin tercihi, zayıflamış ve parçalanmış bir Avrupa. Trump Amerikası, ekonomik ve askeri koşullarını dayatmasını kolaylaştırması açısından AB’nin ABD önceliklerine kafa tutma ya da bağımsız davranma kapasitesinin gerileyecek olmasını, güçlü bir Avrupa’ya tercih ediyor.

Geleneksel olarak küresel hegemonyasına meydan okuyabilecek herhangi bir gücün yükselişini engelleme eğilimindeki ABD için savunmada artan bir özerkliğe yönelecek olan daha güçlü ve bağımsız bir Avrupa Birliği, Washington’ın nüfuzunu çelen bir dinamik olarak görünüyor.

ABD’nin günümüzde, protofaşist, aşırı sağcı ve milliyetçi hareketleri desteklemesi de, AB içi bölünmeleri körükleyerek birliğin savunma, ticaret ve diplomaside tutarlı bir bütün halinde hareket etmesini güçleştirmekten medet ummasıyla ilgili.

Bu bağlamda örneğin Birleşik Krallığı’nın birlikten ayrılarak AB’nin ekonomik ve politik bütünlüğünü zayıflattığı Brexit, Trump’ın ilk başkanlık döneminde ABD stratejisi açısından büyük bir kazanım olmuştu. Trump Haziran 2016’da henüz Başkanlık seçimlerini kazanmadan önce İngiltere’nin AB’den ayrılma referandum kararının ardından, “Bence bu harika bir şey… Temel olarak, ülkelerini geri aldılar. Bu iyi bir şey” demişti.

Ertuğrul Kürkçü’nün yazısı