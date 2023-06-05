Ertan Erol: Maduro’nun duası

Cumhurbaşkanlığı yemin töreninde Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ellerini göğe açmış dua eder haldeki fotoğrafı çokça paylaşıldı. Maduro’nun bu günlerde uluslararası ortamda kendisine açılan yeni alanlardan duyduğu memnuniyetin devam ettiği söylenebilir. Daha 3-4 sene önce ülkenin meşru lideri olarak tanınmayan ve birçok Latin Amerika ülkesi tarafından da izole edilmiş durumda bulunan Maduro bugün hiç şüphesiz meşruiyetini konsolide etmiş durumda. Maduro’nun, Venezuela ekonomisinin kendi uluslararası rezervlerine bile erişemediği en kötü günlerinde ülkeden altın ithal ederek dolar kanalı açan ülke konumundaki Türkiye’ye olan minneti ise baki.

Ertan Erol’un yazısı