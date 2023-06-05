Ertan Erol: Maduro’nun duası

Cumhurbaşkanlığı yemin töreninde Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ellerini göğe açmış dua eder haldeki fotoğrafı çokça paylaşıldı. Maduro’nun bu günlerde uluslararası ortamda kendisine açılan yeni alanlardan duyduğu memnuniyetin devam ettiği söylenebilir. Daha 3-4 sene önce ülkenin meşru lideri olarak tanınmayan ve birçok Latin Amerika ülkesi tarafından da izole edilmiş durumda bulunan Maduro bugün hiç şüphesiz meşruiyetini konsolide etmiş durumda. Maduro’nun, Venezuela ekonomisinin kendi uluslararası rezervlerine bile erişemediği en kötü günlerinde ülkeden altın ithal ederek dolar kanalı açan ülke konumundaki Türkiye’ye olan minneti ise baki.
SON HABERLER
Prof. Demiralp: Ekonomide U dönüşü olabilir
Prof. Dr. Selva Demiralp, Türkiye’nin bir ‘U dönüşü’ yapabileceğini belirtirken, bunun ne kadar devam edebileceği konusunda şüpheleri var.
‘Bay Kemal’in dengesi
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olarak yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştiriler sürüyo
Twitter’da mavi tike tarih bilgisi eklendi
Twitter’a hesapların ilk ne zaman onaylandığı görülebiliyor. Böylelikle mavi tik paralı olmadan önce onaylanan hesaplar tespit edilebilir.
Bu hafta borsada dört şirket halka arz edilecek
Bu hafta dört şirket, Borsa İstanbul’da halka arz edilecek.
Merkez Bankası, bankaların KKM kazancını hafif törpüledi
Merkez Bankası, dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduatta bankaların marj farkı nedeniyle uğradığı zararı karşılıyordu. Buna yüzde 1 sınırı geldi.