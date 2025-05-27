Erol Katırcıoğlu: Bu kadar adaletsizlik varken 'Kürt Barışı' nasıl sağlanacak sorusu ciddi bir soru

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Ülkede bu kadar adaletsizlik varken “Kürt Barışı” nasıl sağlanacak sorusu ciddi bir soru. Cevabı da kolay değil. Daha önce de yazmıştım. Bu adımlardan hiçbir sonuç çıkmasa bile, bir sonuç çıktı. En azından Türk mahallesinde Kürtlerin haklı olma ihtimali yayıldı. Şimdiye dek her şeyi “terör” parantezine alarak yaptığı ya da yapmadığı her türlü işi “meşrulaştıran” iktidarların sorgulanması başladı. Bunun sonu nereye kadar varır bilinmez. Ama Bahçeli’nin attığı adımların geri dönüşü pek olmayacak gibi.

Hep söylüyoruz. Türkiye toplumu kendi içinde çeşitli eşitsizlikler yaşıyor yaşamasına ama bu eşitsizliğin en büyük kısmı hep Kürtlere düştü. Devlet, sanki Kürtler hep “ortaçağ” koşullarında kalsınlar gibi bir anlayışla yaklaştı Kürtlere. Bütçeden Türk illerine 10 verdiyse Kürtlerin yaşadığı illere 5 verdi. Türkler bunları bildi mi? Tabii ki hayır!

Çünkü Türkiye’de iktidarlar, her daim medyayı kendi kontrollerinde tutarlar. Sıkı mı bir kanal, Kürtlerin ne yaşadığını ekranlarına getirsin? İMECE TV’nin hikayesini herkes biliyor.

Erol Katırcıoğlu’nun yazısı