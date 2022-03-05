Erol Aral: Muhtemel bir büyük sıcak savaşın cephe gerisinde olabilir miyiz?

Yazıya oturmadan önce bir kanalda “askeri uzmanlar” nükleer savaşı ateşledikten kaç dakika sonra Başkan’ın sığınağa girebileceği üzerine mülahazalarda bulunuyordu… Doğrusu, sizi bilemem ama beni ters köşeye yatırdı, Putin… Akıl ve izan sahibi varsaydığımız Putin, bağımsızlığını tanıdığı bölgelere demir atar, ABD emperyalizminin Ukrayna’nın içlerine çekme tahriklerine kapılmaz, “Ukrayna Rustur” niyetini fiile çıkaracak zeminleri hazırlamayı tercih eder, filan sanıyordum… Heyhat… Vaziyet ortada: Tüm öngörümü felç ederek Kiev’e dayandı adam… Netice: Muhtemel bir büyük sıcak savaşın cephe gerisinde olabilir miyiz?

Erol Aral’ın yazısı