Erol Aral: Muhtemel bir büyük sıcak savaşın cephe gerisinde olabilir miyiz?

Yazıya oturmadan önce bir kanalda “askeri uzmanlar” nükleer savaşı ateşledikten kaç dakika sonra Başkan’ın sığınağa girebileceği üzerine mülahazalarda bulunuyordu… Doğrusu, sizi bilemem ama beni ters köşeye yatırdı, Putin… Akıl ve izan sahibi varsaydığımız Putin, bağımsızlığını tanıdığı bölgelere demir atar, ABD emperyalizminin Ukrayna’nın içlerine çekme tahriklerine kapılmaz, “Ukrayna Rustur” niyetini fiile çıkaracak zeminleri hazırlamayı tercih eder, filan sanıyordum… Heyhat… Vaziyet ortada: Tüm öngörümü felç ederek Kiev’e dayandı adam… Netice: Muhtemel bir büyük sıcak savaşın cephe gerisinde olabilir miyiz?
SON HABERLER
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin dokuzuncu gününde öne çıkan gelişmeler
Ukrayna’da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi.
Batı yaptırımları Rus devlerini yerlerde süründürüyor
Rusya’nın Ukrayna’ya girmesiyle Rus ekonomisinde önemli yere sahip şirketlerin değerleri buhar oldu. Rus ekonomisinin amiral gemileri Sberbank ve Gazprom’un hisse değerlerinde savaşla birlikte kayıp yüzde 99.
Benzin ve motorine bir zam daha!
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam geldi.
Gezi davası: Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı’ya müebbet hapis istemi
Gezi Parkı davasında mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu iş insanı Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı’nın, ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Yeni tarım bakanı, zeytinliklerde tesis yasağını ‘yumuşatmak’ istemiş
Zeytinlikleri madencilik faaliyetlerine açan yönetmeliğe yönelik tepkiler sürerken, yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AKP milletvekili olduğu 2009’da zeytinlik alanların yakınlarına sanayi işletmesi ve enerji üretim tesisi kurulmasını yolunu açan bir yasa teklifine imza atmış.