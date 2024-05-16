Ermenistan ve Azerbaycan sınır protokolü imzaladı

Ermenistan ve Azerbeycan sınır hattının ‘Sovyetler Birliği genelkurmay başkanlığının 1976 tarihli topoğrafik haritası’na göre belirlenmesi hususunda protokol imzaladı.

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Azerbeycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları Gazah ili yönündeki sınır hattını konuşmak için bir araya geldi.

Görüşme hakkında ilk yazılı açıklama Azerbeycan tarafından geldi. Sınır kordinatlarının belirlenmesi için Ermenistan’la görüşüldüğü duyuruldu.

Protokole göre Ermenistan, Azerbeycan’a dört köy iade edecek.

İki ülke de protokolü imzaladı.

Komisyonların bir önceki toplantısında Ermenistan, 1’inci Karabağ Savaşı’nda işgal ettiği Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerini Azerbaycan’a iade etmeyi kabul etmişti.

İki ülkenin uzmanları sınırda jeodezik ölçümlere başlamış ve ilk kez sınır taşı yerleştirilmişti.