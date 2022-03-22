Erman Toroğlu: Nerden bakarsan bak hakemlikte kokuşmuşluk var

Diyorlar ki bunun zamanı mıydı? Evet zamanıydı. Eksik mi, evet eksik. Daha temizlik yapılması lazım mı? Evet… Bir yerden başlayacaksınız.

Bunların içinde kabiliyetliler var kabiliyetsizler var ayıklayacaksınız. Çürük elmalar çıkabilir. Çünkü o çürükleri temizlemezseniz diğerlerini de çürütürler. Ben bu cümleyi Milliyet gazetesinde yazdığım için o zamanki komite bana 1 yıl ceza verdi. Maç satanlar bu cezayı yemedi.

Aslında bu liste daha uzayacak. Bu daha bazı bölgelerden gelen listeler. Bazılarından listeler gelmedi.

Bakınız hakemliğin içinde grup kuranlar, bir yerde TFF’yi tehdit edenler, bazı yerlerde ‘komiteye gelirsem size sağlam hakem vereceğim’ diyenler (demek ki onlar da biliyor çürüğü) yani nerden bakarsan bak hakemlikte kokuşmuşluk var.

Temizlendi mi hayır. Kurunun yanında yaş yanar mı, evet. Elime daha liste geldiği zaman aynen gazetede yazacağım. Çünkü aşağıdan genç hakemlerin istikbal vadedenlerin, hakemliği sevenlerin önü kapanıyor. Bu aile boyu listelerde görsel ve yazılı basının içinde de çalışan arkadaşlar var. Zaten hepsinin foyası meydana çıktı işte. Ağlıyorlar..

Erman Toroğlu’nun yazısı