Erman Toroğlu: MHK, arı kovanına çomağı soktu

Sarı-lacivertlilerde İsmail geldikten sonra kademe kademe bir iyileşme var. Yardımlaşma arttı, takım halinde bir düşünce arttı. İleriyle-geri arasındaki mesafe kısaldı. Şunu da yazmadan geçemeyeceğim; Altay böyle bir sakatlıktan sonra çok çok iyi bir geri dönüş yaptı. Bir kaleci için böyle bir sakatlık ve aradan sonra bu performans zor olur. Aferin Altay’a. Alanya eski Alanya değil. Yine de aldıkları puan iyi. Ama dikkat edin çözüldükleri zaman çok gol yiyorlar. Takım olarak oyundan kopuyorlar. Eskiden müthiş mücadele ediyorlardı o yok, bölüm bölüm yapıyorlar o da işe yaramıyor. Hakem bu kadar olaydan sonra tedirgin bir maç yönetti. Net penaltıyı veremedi, VAR verdi. Burada enteresan bir şey var; VAR’da kim var? Arda kardeşler. Peki gündüz oynanan maçta VAR’da kim vardı? Halil Umut Meler. Hani ikisi görevleri reddetmişlerdi. MHK, arı kovanına çomağı soktu. Bakalım bu yabani arılar mı birilerini sokacak yoksa arı kovanı düzgün bir hale mi gelecek göreceğiz.
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