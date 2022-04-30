Erman Toroğlu: Fenerbahçe’de iyi şeyler oluyor

F.Bahçe’de iyi şeyler oluyor. Ama dün gece onlarda da bir süreklilik yoktu. Bir 5 dakika saman alevi gibi parlıyorlar, sonra duruyorlar.

En büyük avantajları, belli bir kadro oluşturdu İsmail Kartal. Çıkanın yerine giren, o noktada oynuyor. Yani herkesin ne yapacağı belli. Hatırlayın bazı teknik adamlar vardır, bir oyuncu çıkarırlar, bir oyuncu alırlar, sonra saha içinde 4 oyuncunun yerini değiştirirler. Takım sebze çorbası gibi olur. İsmail bu istikrarı sağladı. Yani teknik adam geldiği günden itibaren F.Bahçe’de başarılı bir grafik çizdi. Zaten bu göreve gelmeden önce, kafasında takımı bayağı canlandırmış, beynini iyi hazırlamış.

Erman Toroğlu’nun yazısı