Erman Toroğlu: Beşiktaş teknik direktörü dersine iyi çalışmış

Skor berabere… Peki oynanan 90 dakikaya göre skor berabere mi olmalıydı? Bence hayır. Oynadıkları futbola göre Beşiktaş dün gece galibiyete daha yakındı. Yani 1 puanı kazanan bence Trabzonspor oldu. Kaybeden de Beşiktaş… Maçın en iyi pozisyonunu Djaniny yakaladı.

Anormal bir hareketle vuramadı. Trabzonspor’un attığı golde Beşiktaş kalecisinin büyük hatası vardı. Yani maç için çok şey söyleyebiliriz. Aman aman olmadı. Heyecan yüksekti, kalite o kadar iyi değildi. Beşiktaş’ın attığı golde de Trabzonspor kalecisinin duruş hatası vardı. Oradan golü yersen hata kalecide olur. Ama sağ tarafından gol yersen hata sende olmaz.

Diyeceksiniz ki futbol hatalar oyunu. Dün iki takım da bayağı hata yaptılar. Beşiktaş’taki teknik direktör değişikliği haliyle sahaya yansımış. Ama şu gözüküyor… Beşiktaş teknik direktörünün vücut dili kenarda iyi gözüküyor. Bir de dersine iyi çalışmış.

Erman Toroğlu’nun yazısı