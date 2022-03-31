Erman Toroğlu: Bazı hakemler maçlarda kaos yaratıp federasyonu ele geçirmeye kalktılar

Maskeli balo oynanıyordu. Yavaş yavaş maskeler düşmeye başladı. Önce insanlar anlamadılar. Ne oluyor ya dediler. Sonra baktılar ki iş başka tarafa gidiyor. Hakemlerin işi bitti bazı kulüpler hatta çok kulüp hakemlerden şikayetçiydi bunlar gitsin gençler gelsin diyorlardı. Hakemler gitti bir anda bunlar şekil değiştirdiler.

Yani bunlar şikayetçiydi arkadaş ne oldu da yanlış demeye başladılar. Çünkü ortada bir oyun oynanıyordu. Bu yazıyı okuduğunuzda ve devamında yaşananları gördüğünüzde küçük dilinizi yutacaksınız. Farklı senaryolar da göreceksiniz.

Bakınız hakem işi bahane Futbol Federasyonu Başkanı olmak şahane. Çünkü Türkiye’deki bazı hakemler maçlarda kaos yaratıp Federasyonu ele geçirmeye kalktılar. Siz onların bu işi yapabileceğini düşünüyor musunuz? Hayır tabii ki. Onlar maşa oldular.

Ama büyük resim yavaş yavaş çıkmaya başladı. Karakterli olanlar, kullanılanlar. Sağlam duranlar, zayıf olanlar.

Erman Toroğlu’nun yazısı