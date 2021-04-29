Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erman Özgür: Maçın kazanılmasındaki en önemli detay

Welinton, Vida, Ghezzal, Josef ve Dorukhan maçın öne çıkanları oldular. Şampiyonluk yolunda sezon boyunca gösterdiği isteği, futbol aklı ile birleştirdiği Rize deplasmanını, bu performansla geçti. Sergen Yalçın’ın eksiklere rağmen topu yerden kaldırmadan oynattığı oyun, oyuncuların top gelmeden düşünme becerisi maçın kazanılmasındaki en önemli detaydı.

Erman Özgür’ün yazısı

Reklam

SON HABERLER

Rus aşısı hakkında ne biliyoruz?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos 2020’de Covid-19’a karşı kullanmak üzere ilk defa bir aşının onay aldığını duyurduğunda bütün dünya buna şüpheyle yaklaşmıştı. Aşının güvenliği ve etkinliğine dair hiçbir çalışma yoktu. Ama şimdi 60’a yakın ülkeden onay alan bu aşı Avrupa’ya da adımını atmaya hazırlanıyor. Sputnik V adındaki aşıya artan bu ilginin nedeni ne?