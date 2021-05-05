Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erman Özgür: Beşiktaş’ın takım bütünlüğü en büyük avantajı

Derbiye gelince Aboubakar’ın yokluğuna rağmen gol sıkıntısı çekmeyen Beşiktaş’ın takım bütünlüğü derbi öncesinde Galatasaray’a göre en büyük avantajı. Sergen Yalçın’ın şimdiye kadar derbilerde takımını motive edişi ve rakip analizleri de derbinin belirleyicisi olabilir.

Erman Özgür’ün yazısı

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