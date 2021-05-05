Erman Özgür: Beşiktaş’ın takım bütünlüğü en büyük avantajı

Derbiye gelince Aboubakar’ın yokluğuna rağmen gol sıkıntısı çekmeyen Beşiktaş’ın takım bütünlüğü derbi öncesinde Galatasaray’a göre en büyük avantajı. Sergen Yalçın’ın şimdiye kadar derbilerde takımını motive edişi ve rakip analizleri de derbinin belirleyicisi olabilir.
SON HABERLER
9 Soruda: İkizdere’de ne oluyor?
Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan İşkencedere Vadisi halkı, bölgeye yapılmak istenen taş ocağına tepkili ve 21 Nisan’dan bu yana Cengiz İnşaat’ın iş makinalarına karşı direniyorlar. Diken’e konuşan köylüler, vadilerinin yok olmasını istemediklerini söyledi. Her gün sahurla beraber yola çıkan köylüler “Her şeyimiz o vadiye bağlı. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.
Diken’in dikkat çektiği ‘virüs bulaşındaki yeni risk’ Meclis gündemine taşındı
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye’nin mutant virüs için ‘yol geçen hanı’na döndüğünü söyledi.
MASAK’tan kripto varlık rehberi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), ‘suç gelirlerinin aklanması ve terön finansmanının önlenmesine dair tedbirler’ kapsamında yükümlü sayılan şirketlere kripto varlık hizmet sağlayıcılarının da dahil edilmesinin ardından, bu hizmet sağlayıcıların uyması gereken esasları belirledi.
İllere göre haftalık vaka sayıları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını paylaştı.
‘Tam kapanma’nın ilk haftasında üç kente güzel haber
‘Tam kapanma’nın ilk haftasında açıklanan haftalık vaka sayıları, ‘turuncu’ kent sayısının ikiden beşe yükseldiğini ortaya koydu.