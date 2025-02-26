Erman Kunter: Metin Oktay'ı, Can Bartu'yu, bir Metin, Ali, Feyyaz üçlüsünü, İbrahim Kutluay'ı bir Harun Erdenay'ı gözlerimiz arıyor, ne dersiniz?

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Metin Oktay’ı, Can Bartu’yu, bir Metin, Ali, Feyyaz üçlüsünü, İbrahim Kutluay’ı bir Harun Erdenay’ı gözlerimiz arıyor, ne dersiniz? NBA dahil bütün dünya, içlerinden yetişmiş sporcuları bazen haketmedikleri derecede bile olsa parlatıyor. Bizde ise tam tersi yapılıyor.

Basketbol konuşmasak olmaz. Önce neredeyse B milli takımı ile oynayan İtalya’ya evimizde kaybettik. Sonra basketbola ayırdığı bütçe hemen hemen bir oyuncumuzun kontratıyla eşdeğer, nüfusu 400 bin civarında olan İzlanda’ya deplasmanda farklı yenildik. Grubumuzda üçüncü olarak 24 takımlı (!) Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandık. Eğer grubumuzda Avrupa Şampiyonası’nın organizatör ülkelerinden biri olsa elenip gidiyorduk. Benim gördüğüm kadarıyla bizim çocuklar milli takıma seçilmenin, oynamanın ne kadar önemli olduğunu anlamamışlar veya anlatamamışız!

Erman Kunter’in yazısı