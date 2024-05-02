‘Erken seçim için yeterli imza toplanmadı’ diyen TFF’ye ‘belgeli’ yanıt

Olağanüstü Genel Kurul için yeterli imzanın toplandığı açıklamasını yalanlayan Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ‘belgeli’ yanıt geldi.

Fotoğraf: AA

Çok sayıda kulüp TFF yönetimini krizler çıkarmak ve çözümler üretememekle suçluyor.

Bu nedenle Mehmet Büyükekşi yönetimindeki TFF’nin değişmesi gerektiğine ilişkin sesler yükseliyor ama bu talep karşılık bulmuyor.

İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral, erken seçim için gerekli olan delege imza sayısına ulaşıldığını duyurdu.

Ancak TFF, açıklamayı jet hızıyla yalanladı:

“Türkiye Futbol Federasyonu’na olağanüstü kongre çağrısıyla ulaşan imza sayısı bugün itibarıyla 109’dur. İmzalarını noter onayıyla resmen geri çeken delege sayısı 13’tür. Yetkisiz kişilerin geçersiz imza sayısı 2’dir.

Sonuç itibarıyla olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle TFF’de imzası bulunan delege sayısı 94’tür. Kamuoyunu yanıltmak maksadıyla verilen gerçek dışı beyanlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

Yanıt gecikmedi

TFF açıklamayı yalanlasa da gazeteci Yağız Sabuncuoğlu noter onaylı 136 imzanın belgesini paylaştı.