Erkan Aydoğanoğlu: Yükselen enflasyon, eriyen ücretler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı tüketici fiyatları enflasyonunu aylık yüzde 4,75; yıllık yüzde 61,53 olarak açıkladı. Böylelikle resmi enflasyon sadece son üç ayda yüzde 23,33’e ulaştı. Yıllık enflasyon Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 58’in üzerine çıktı.

Seçim sonrası başlayan vergi artışları, akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ve kurdaki hareketliliğin önümüzdeki aylarda enflasyonu daha da arttırması ve 2023 yılı enflasyonun yüzde 70’in üzerine çıkması bekleniyor. Bu durumun en somut sonucu ise ücretlerin erimesi ve satın alım gücünün azalması olacak.

Türkiye’nin ekonomik göstergelerinde, bilerek ve isteyerek bizzat iktidar eliyle yaratılan bozulma, yüksek enflasyon ve dış ticaret açığındaki hızlı artışın maliyeti katlanarak artıyor. Gıda başta olmak ürete zorunlu olarak tüketilen ürünlerin fiyatları sürekli artarken, söz konusu artışları TÜİK’in inandırıcılıktan uzak hesaplamaları bile gizleyemiyor.

Erdoğan’ın ‘faiz sebep, enflasyon netice’ ısrarı sonucunda hızla yükselen enflasyon nedeniyle büyük bir ekonomik enkaz oluşmuş durumda. Nitekim hesaplama yöntemi sürekli tartışılan TÜİK’in ölçümlerine göre eylül 2021-2023 yılları arasındaki tüketici enflasyonu kümülatif (birikimli) olarak yüzde 196’ya ulaştı. Aynı dönemde 100 liranın alım gücü 34 liraya kadar düştü. Enflasyon yükselirken ücretler erimeye devam etti.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı