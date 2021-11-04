Erkan Aydoğanoğlu: TÜİK verileri ile halkın hissettiği enflasyon arasındaki makas hiç olmadığı kadar açıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK’in iddiasına göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) geçtiğimiz ay yüzde 2.39; yıllık yüzde 19.89 artmış. Daha önce olduğu gibi tahminlerin oldukça altında açıklanan son verilere bakınca TÜİK’in enflasyonu açıklarken mağazaların tüketici algılarını etkilemek için kullandıkları fiyat etiketlerinden fazla esinlendiği görülüyor.

TÜİK’in her ay açıkladığı resmi enflasyon verileri ile halkın hissettiği enflasyon arasındaki makas daha önce hiç olmadığı kadar açıldı. Devletin diğer kurumları gibi tek adam rejiminin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiği anlaşılan TÜİK, fiyatlardaki gerçek değişimi ölçmeyi bir tarafa bırakarak iktidarın ekonomik hedeflerine uyumlu hesaplamalar yapmayı sürdürüyor.

TÜİK’in ülkenin ve halkın ekonomisinin gerçeklerinden tamamen kopuk veriler açıklaması artık kimseye şaşırtıcı gelmiyor. Bu noktada TÜİK’in asıl amacının enflasyon verilerini gerçekte olduğu gibi açıklamaktan çok, ‘Çarşıda, pazarda ve mutfakta yaşanan yangın nasıl gizlenir?’ hesabıyla hareket ettiği anlaşılıyor.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı