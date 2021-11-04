Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erkan Aydoğanoğlu: TÜİK verileri ile halkın hissettiği enflasyon arasındaki makas hiç olmadığı kadar açıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK’in iddiasına göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) geçtiğimiz ay yüzde 2.39; yıllık yüzde 19.89 artmış. Daha önce olduğu gibi tahminlerin oldukça altında açıklanan son verilere bakınca TÜİK’in enflasyonu açıklarken mağazaların tüketici algılarını etkilemek için kullandıkları fiyat etiketlerinden fazla esinlendiği görülüyor.

TÜİK’in her ay açıkladığı resmi enflasyon verileri ile halkın hissettiği enflasyon arasındaki makas daha önce hiç olmadığı kadar açıldı. Devletin diğer kurumları gibi tek adam rejiminin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiği anlaşılan TÜİK, fiyatlardaki gerçek değişimi ölçmeyi bir tarafa bırakarak iktidarın ekonomik hedeflerine uyumlu hesaplamalar yapmayı sürdürüyor.


TÜİK’in ülkenin ve halkın ekonomisinin gerçeklerinden tamamen kopuk veriler açıklaması artık kimseye şaşırtıcı gelmiyor. Bu noktada TÜİK’in asıl amacının enflasyon verilerini gerçekte olduğu gibi açıklamaktan çok, ‘Çarşıda, pazarda ve mutfakta yaşanan yangın nasıl gizlenir?’ hesabıyla hareket ettiği anlaşılıyor.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Demokrasiyi dilinden düşürmeyenler, demokrat mı?

Demokrasi vaadinin ışıltısı gözlerimizi almamalı, onu vadetmeyen bir iktidar olmadı bu memleketin tarihinde! Muhalifin derdini, niyetini, sınırlarını, samimiyetini, ufkunu anlamaya çalışmalıyız. 

Millet ittifakında sorun mu var?

Kendi partisi için iktidar hayali gören, gönlündeki kişinin cumhurbaşkanı olup ülkeyi yönetmesi hayalini kuran herkesin ülkenin yararı için bu heveslerini 2023 sonrasına ertelemesinde yarar olduğu kanaatindeyim. 

Sancar’dan Akşener’e: İktidar kadar aciz!

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “İktidar ne kadar acizse HDP’ye iktidarın diliyle saldıranlar o kadar acizdir” sözleriyle seslendi.