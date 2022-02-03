Erkan Aydoğanoğlu: Tahminler ile yaşanacaklar arasındaki makas gittikçe açılıyor

Geçtiğimiz yıl enflasyon tahmininde büyük sapma yaşayan Merkez Bankası, 2022’nin ilk ayında hazırladığı enflasyon raporunda 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 11.8’den yüzde 23.2’ye çıkardı. Temel tüketim ürünleri başta olmak üzere, hemen her şeyin fiyatının günlük hatta saatlik değiştiği ve ekonomide hiperenflasyon riskinin tartışıldığı bir dönemde yapılan tahminler ile yaşanacak gerçekleşmeler arasındaki makas gittikçe açılıyor. 2022 sonunda yıllık enflasyonun Merkez Bankası tahmininin en az iki katı gerçekleşmesi bekleniyor.

2021’in son aylarında iktidarın ve ekonomi yönetiminin manipülasyonu sonucunda döviz kurlarının önce hızla yükselmesi, ardından 20 Aralık’ta çok daha hızlı bir şekilde düşürülmesiyle Türk lirası yeniden değer kazanırken, bu durum çarşıya, pazara ve mutfak harcamalarına hiç yansımadı. ABD doları 18.4 liradan 13.4 liraya düştüğü günden bugüne iğneden ipliğe hemen her ürünün fiyatı artmaya devam ediyor. Öyle ki, doların 18 lirayı geçtiği 20 Aralık sabahında bir litre benzin 12.23 lira, motorin 12.02 liraydı. 2 Şubat Çarşamba günü gelen zamla birlikte bir litre benzin 14.53 liraya, motorin ise 14.68 liraya yükseldi. Akaryakıta, elektriğe, doğal gaza, toplu ulaşıma gelen zamlarla harcama giderleri gelirlerine oranla belirgin şekilde artan milyonlarca emekçinin geçimi daha da zorlaştı.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı