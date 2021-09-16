Erkan Aydoğanoğlu: Pembe tablolar çizmeyi sürdürüyor

Erdoğan ve iktidarı, emekçi ailelerin, sayıları giderek artan milyonlarca işsizin yaşadığı sorunlara çözümler üretmek yerine, tamamen gerçek dışı ve hamasete dayalı yorum ve değerlendirmeler yapmaya devam ediyorlar. Görmek isteyen herkesin kolaylıkla görebildiği ekonomik ve toplumsal gerçeklere gözlerini tamamen kapatan Erdoğan ülke ekonomisini adım adım uçuruma doğru sürüklerken, kendileri dışındaki herkesi suçluyor, dalga geçer gibi pembe tablolar çizmeyi sürdürüyor.
SON HABERLER
Rus aşısı bilmeceye döndü: Bakanlık hala sessiz, neden kullanılmadığı belli değil
Türkiye’ye getirildiği söylenen 400 bin doz Rus aşısı Sputnik V’nin akıbeti bilinmiyor. Söz konusu aşılar kullanıma sokulmadı. Bununla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Anlaşmayı imzaladık” diyerek ‘müjdelediği’ 50 milyon doz Sputnik V aşısı ise açıklamanın üzerinden altı ay geçmesine rağmen hala ortada yok.
‘Dijital TL’ için ilk adım
Merkez Bankası, Aselsan, Havelsan ve TÜBİTAK ile ikili mutabakat zabıtlarının imzalandığını ‘dijital TL’ için işbirliği platformunun oluşturulduğunu duyurdu.
Dokuza kadar sayabilenlerin parmak hesabı
Türkiye demokrasisinde, başlangıçtan beri süregelen yapısal bir çarpıklık var; demokrasiyi seçimden, sandıktan ibaret sanmak. Bu durumun yarattığı belli başlı sonuçlar var…
ÇHD davası: Kozağaçlı ve Timtik tahliye edilmedi; dosya mütalaa için savcılığa
Kasım 2017’den bu yana tutuklu bulunan avukatlar Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik tahliye edilmedi.
Deprem yetmedi şimdi de ‘TOKİzedeler’: ‘Dayatmayla borç senedi imzalattılar’
TOKİ, İzmir depreminde ağır hasar gören ve yıkılan evler için yeni binalar inşa ediyor. Evlerin yapıldığı bölüm Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yedi proje alanı olarak belirlendi. Deprem günü devletin üst kademesinden birçok isim depremzedelere her koşulda yaraları sarma sözü vermişti. Ancak sözler tutulmadı. Sözler tutulmadığı gibi bir de vatandaşlara borç senetleri imzalatıldı. Borcun ne kadar olduğunu ise ne imzalayanlar ne de imzalatanlar biliyor. Üstelik imzayla beraber vatandaşların tapuları da hazineye devredildi.