Erkan Aydoğanoğlu: Milyonlarca emekçinin yaşamı sürdürülemez noktaya geldi

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, milyonlarca emekçi ve ailelerinin yaşamlarını sürdürülemez noktaya getirdi. Bugünün dünden pahalı, yarından ucuz olduğu ağır ekonomik kriz ortamında zorlu bir yaşam mücadelesi veriliyor.

Resmi enflasyona yansıtılmayan aşırı yüksek fiyatlar, kira ve gıda fiyatlarında yaşanan anormal artışlar, halkın satın alma gücünün hızla düşmesi ve ücretlerin/maaşların erimesinin önüne geçilemiyor. OECD’nin 38 üye ülkesi arasında geçim sıkıntısını en çok yaşayan ülke Türkiye. OECD’nin hazırladığı bir rapora göre, Türkiye’de ailelerin yüzde 70’inden fazlası temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor.

Temel tüketim ürünlerinin fiyatları kısa süre içinde en az iki ya da üç kat artarken, ücret ve gelirlerde aynı oranda artış olmaması nedeniyle satın alma gücünde ciddi gerilemeler yaşandı. Tüketici güveninin azalmaya devam etmesi, Türk lirasında yaşanan değer kaybının ve yıl sonu enflasyon beklentilerinin giderek artması işlerin hiç de iyi gitmediğini gösteriyor.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı