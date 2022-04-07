Erkan Aydoğanoğlu: Milyonlar büyük çıkmaz içinde

AKP’nin tek başına iktidara geldiği 2002’de yüzde 30’un altında olan tüketici enflasyonu sadece birkaç ay içinde yüzde 60’ın üzerine çıktı ve artışın önümüzdeki aylarda sürmesi bekleniyor. Enflasyondaki hızlı artış yılbaşında asgari ücrete ve memur maaşlarına yapılan zamları da kısa sürede eritti. Türk lirasında yaşanan değer kaybının halkın satın alma gücünde yarattığı gerileme de dikkate alındığında milyonlarca insan büyük bir çıkmaz içinde.

Ülkenin ve halkın ekonomisi adeta yangın yeri gibiyken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonominin iyi yolda olduğunu, yıl sonuna doğru enflasyonun ‘makul’ bir seviyeye ineceğini iddia etti. Ekonomi yönetiminin her yıl hedeflediği ve bir türlü tutturamadığı ‘makul enflasyon’ oranının bu yıl da gerçekleşmesi mümkün görünmüyor. 2022 sonu için yapılan enflasyon tahminleri şimdilik yüzde 50 civarında.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı