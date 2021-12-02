Erkan Aydoğanoğlu: Krizin halkın sırtına yıkılması fikri iktidarın temel stratejisi olarak benimsendi

Döviz kurlarındaki ani artış ve yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücretlilerin geliri 2021 başından bu yana dolar bazında yarı yarıya azaldı. Asgari ücretin dolar karşısında yaşadığı ani kayıplar, Türkiye’de iş gücü maliyetini dramatik şekilde düşürmeye devam ediyor. Türk lirası sadece bilinen para birimlerine karşı değil, dünyadaki bütün para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Sadece son birkaç ay içinde yaşanan gelişmeler Türkiye’nin adının dünyanın ‘ucuz emek cenneti’ olarak bilinen ülkeleriyle anılmasına neden oldu.

Son yıllarda lirada yaşanan değer kaybına kılıf olarak ileri sürülen kullanılan ‘rekabetçi kur’ söyleminin aslında Türkiye’nin ucuz emek ülkesi haline getirilmesi, yaşanan krizin faturasının tamamen ücretli emekçilerin, halkın sırtına yıkılması fikrinin iktidar tarafından temel strateji olarak benimsendiğini gösteriyor.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı