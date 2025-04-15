Erkan Aydoğanoğlu: İşçi sınıfıyla gençliğin taleplerinin ortaklaştığı bir 1 Mayıs yaşanabilir

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1 Mayıs 2025’e, geçmiş yıllardan farklı bir siyasal ve ekonomik atmosferde giriyoruz. Bir yandan hayat pahalılığı ve derinleşen ekonomik sorunlar yaşamı dayanılmaz hale getirirken, diğer yandan iktidarın muhalefete, gençlere ve emek-demokrasi güçlerine yönelik baskıcı uygulamaları belirginleşiyor. Demokratik hak arayışlarının suç gibi gösterilmeye çalışılması, sendika yöneticilerinin ev hapsi ile cezalandırılması, barışçıl gösterilerin yasaklanması ve hukuksuz tutuklamalar, Türkiye’yi açık bir otoriter rejime doğru sürüklüyor. Toplumsal yaşamın bütün alanları iktidarın baskıcı ve otoriter uygulamaları ile kuşatılırken, halkın insanca yaşam hakkı, çocukların ve gençlerin eğitim hakkı önündeki engeller artıyor.

1 Mayıs 2025, iktidarın baskı ve operasyonlarının, kayyım politikalarının, gençlere ve muhalif kesimlere yönelik gözaltı ve tutuklamaların gölgesinde gerçekleşecek. 19 Mart’ta başlayan ve başta seçme ve seçilme hakkı olmak üzere temel demokratik hakları hedef alan operasyonlara karşı, toplumun farklı kesimlerinden -özellikle üniversite öğrencilerinden- 1 Mayıs’a kitlesel katılım bekleniyor. Uzun bir aradan sonra, bu yıl ilk kez işçi sınıfının talepleriyle gençliğin ve toplumun diğer kesimlerinin taleplerinin ortaklaştığı bir 1 Mayıs yaşanabilir.

Bu yıl 1 Mayıs’ın hangi içerikle ve hangi taleplerle kutlanacağı noktasında en büyük sorumluluk, sınıf bilinci taşıyan mücadeleci işçilere, sendikalara ve emek-meslek örgütlerine düşüyor. Düşünceyi ifade, örgütlenme, toplantı ve gösteri hakkı gibi temel hakları yok sayılan; sendikalı olduğu için işten atılan, insanca yaşamak ve çalışmak isteyen tüm emekçiler için bu yılki 1 Mayıs’ın kitlesel ve etkili geçmesi son derece önemli. 1 Mayıs 2025’te üzerinde yükselmesi gereken zemin, tek adam rejiminin siyasal operasyonlarının ve ağır ekonomik sorunların emekçi kitlelerde biriktirdiği öfkenin akacağı kanalların açılmasıdır.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı