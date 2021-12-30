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Yaramazlara biraz batar!

Erkan Aydoğanoğlu: İktidarın her sözünün kuru propaganda olduğu kısa sürede ortaya çıkacak

Halkın algılarını, düşünce ve davranışlarını onlara hissettirmeden çeşitli söylem ve taktikler kullanarak, onları aldatmak amacıyla atılan her adım manipülasyon olarak tanımlanıyor. Normal koşullarda ekonomide bireylerin kitleleri kandırmak ya da yanlış yönlendirmek amacıyla manipülasyon yapması suç. Ancak Türkiye’de olduğu gibi eğer manipülasyonu bizzat iktidarın kendisi yapıyorsa o zaman işin rengi değişiyor. Bu nedenle son ayların en tartışmalı konuları olan faiz ve dövizde yaşanan gelişmeler konusunda Hazine ve Maliye Bakanı başta olmak üzere, iktidar cephesinden söylenen her sözün kuru propaganda olmaktan öte gitmeyeceği kısa süre içinde ortaya çıkacak.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı


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