Erkan Aydoğanoğlu: İktidarın her sözünün kuru propaganda olduğu kısa sürede ortaya çıkacak

Halkın algılarını, düşünce ve davranışlarını onlara hissettirmeden çeşitli söylem ve taktikler kullanarak, onları aldatmak amacıyla atılan her adım manipülasyon olarak tanımlanıyor. Normal koşullarda ekonomide bireylerin kitleleri kandırmak ya da yanlış yönlendirmek amacıyla manipülasyon yapması suç. Ancak Türkiye’de olduğu gibi eğer manipülasyonu bizzat iktidarın kendisi yapıyorsa o zaman işin rengi değişiyor. Bu nedenle son ayların en tartışmalı konuları olan faiz ve dövizde yaşanan gelişmeler konusunda Hazine ve Maliye Bakanı başta olmak üzere, iktidar cephesinden söylenen her sözün kuru propaganda olmaktan öte gitmeyeceği kısa süre içinde ortaya çıkacak.
SON HABERLER
KPSS mağdurlarıyla buluşan Kılıçdaroğlu: Bakandan randevu talep ettim, hala ses yok
Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) derece yapıp sözlü mülakatta elenen gençlerle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu talep ettiğini fakat yanıt alamadığını söyledi.
Türk Metal: Grevimizi ertelerlerse işletmelere falan girmeyiz
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Bakanlar Kurulu’nun olası bir grev erteleme kararı alması durumunda işletmelere girmeyeceklerini söyledi.
Reuters uzmanlara ve AKP’li yetkilere sordu: Erken seçim olur mu?
Reuters’a konuşan siyasi analistlere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın değerini yitirmiş Türk Lirası’nı ‘sürpriz’ adımlarla yukarı çekmesi ve asgari ücrete yaptığı zam, aksini söylese de erken seçim konusunda perdeyi aralamış gibi görünüyor.
HDP Bahçelievler binasına saldırı girişimine gizlilik kararı
İstanbul’da HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı’na yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirildi. Saldırgan hakkında araştırma ve soruşturma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Deniz Poyraz davası 24 Ocak’a ertelendi
HDP’nin İzmir merkezine yönelik saldırıda öldürülen Deniz Poyraz’ın katili Onur Gencer’in ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 24 Ocak’a ertelendi.