Erkan Aydoğanoğlu: İktidar kendisine büyük bir enkaz devretti

Seçim döneminde gündeme getirilen ve seçmenlerin tercihlerinde belirleyici olan bütün aldatıcı vaatlerinin ardından milyonlarca insan günlük yaşamın zorlu gerçekleriyle baş başa kaldı. Türkiye’nin siyasi tarihi boyunca ilk kez bir iktidar kendi kendisine büyük bir ekonomik enkaz devretti.

Mehmet Şimşek’in hazine ve maliye bakanı olarak atanması yıllar içinde birikerek gelen ve seçim sürecinde daha da büyüyen ekonomik enkazın faturasının kimlerin sırtına yıkılmak istendiğini gösteriyor.

Erdoğan’ın ekonomi bilimiyle inatlaşarak faiz enflasyon ilişkisini tersten kurmasıyla başlayan sürecin sonunda, ülke ekonomisi adeta çıkmaz sokağa girmiş durumda. Seçimin ertesi gün önce zam yağmuru, sonrasında döviz kurlarında ani yükseliş trendi başladı. Sadece birkaç hafta içinde Türk lirası yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı