Erkan Aydoğanoğlu: İktidar cephesinde yalanlarla gerçekler yer değiştirdi

Erdoğan başta olmak üzere, hemen her konuda en temel gerçekleri bile ters yüz ederek çarpıtmayı alışkanlık haline getirmeye çalışan iktidar temsilcileri, işler kötüye gitmeye başladıkça ipin ucunu iyiden iyiye kaçırmaya başladılar.

İktidar geniş toplum kesimlerini ikna etmek ve gerçeklerin üzerini örtme ve halka yalan söylemeyi, en azından gerçekleri çarpıtarak hareket etmeyi etkili bir siyasal söylem yöntemi olarak başarıyla kullandı. Tek adam rejimine geçilmesinin ardından bu durumu daha profesyonel yürütmek için İletişim Başkanlığı adı altında bir propaganda merkezi bile kuruldu. Yalanın etkisi ile gerçeğin gücü arasındaki dengesizlik son yıllarda o kadar arttı ki, iktidar cephesinde yalanlarla gerçekler yer değiştirdi. Özellikle son yıllarda ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda yaşanan gelişmeler, söz konusu yöntemin artık eskisi kadar başarılı olmadığını, hatta ters tepmeye başladığını gösteriyor.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı