Erkan Aydoğanoğlu: Halkın yaşadığı sorunların iktidarın gündeminde olmadığı görüldü

Ekonomide yaşanan sorunların artarak devam etmesi nedeniyle zor günler geçiren, önemli bölümü yıllarca iktidar partisini destekleyen milyonlarca insan, toplanan vergilerin, bütçe kaynaklarının nerelere nasıl harcandığını görmeye başladı. Salgın sürecinde olduğu gibi, bizzat iktidar eliyle derinleştirilen ekonomik sorunlara çözüm iddiasıyla açıklanan ekonomi paketlerinin sadece patronları ve müteahhitleri kurtarmayı hedeflediği, halkın yaşadığı sorunların iktidarın gündeminde olmadığı görüldü.

Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu karanlık tablo, bugüne kadar ekonomide yapılan yanlışların, atılan yanlış adımların faturasının giderek büyüdüğünü gösteriyor. Uzun süredir geçim sıkıntısı içinde olan milyonların yaşadığı ekonomik yıkımın etkilerini hafifletecek somut adımlar atılmaması halinde, küçük bir azınlık dışında kalan milyonlarca insanın yaşam koşullarının daha da zorlaşması kaçınılmaz görünüyor.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı